2022/07/19 | 01:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TOhG8CdmAxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التسريب الخامس لـ نوري المالكي : يجب إراقة الدماء في العراق بموافقة مراجع وقيادات وبها شرعية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التسريب الخامس لـ نوري المالكي : يجب إراقة الدماء في العراق بموافقة مراجع وقيادات وبها شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).