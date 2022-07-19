مسلحان يقتلان رجلا في

2022/07/19 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في إطلاق للنار بالعاصمة الفرنسية، باريس، مساء الإثنين، وذكرت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به.

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