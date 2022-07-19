ديبالا يقترب من روما الإيطالي.. ما تفاصيل الصفقة؟

2022/07/19 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، من الانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي، في صفقة انتقال مجانية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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