2022/07/19 | 02:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث الحشد الشعبي، الاثنين، مع محافظ ديالى مثنى التميمي تعزيز التعاون للحد من التجاوزات على الروافد المائية.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “استعرض جميل ابو الهيل الجابري معاون امر اللواء ٢٨ بالحشد مع محافظ ديالى مثنى التميمي اليات الحد من التجاوز على الروافد المائية في قضاء خانقين”.تجدر الإشارة […]

ظهرت المقالة خلال اجتماع مع محافظ ديالى..



الحشد يبحث سبل الحد من التجاوز على الروافد المائية أولاً على ايرث نيوز.

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