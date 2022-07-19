2022/07/19 | 03:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/ علي الرز من دولةٍ تعيش قمةَ الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية، إلى قمةِ دولٍ تبحث ردمَ الهوة ومدَّ جسور الحوار والتعاون إقليمياً ودولياً… ذَهَبَ رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى جدّة متسلّحاً بالمستحيل كي يَسْتَخْرِجَ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي بين ضفّتيْن المركز الخبري الوطني.

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