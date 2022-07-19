2022/07/19 | 04:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان مسلحين مجهولين استهدفوا منزل النائب عن حزب الدعوة محمود السلامي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين استهدفوا منزل النائب عن دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامي محمود السلامي في ذي قار".

واضاف ان "الهجوم اسفر عن حدوث اضرار مادية فقط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يستهدفون منزل النائب عن حزب الدعوة محمود السلامي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يستهدفون منزل النائب عن حزب الدعوة محمود السلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).