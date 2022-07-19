العراق لإيران: أجرينا في قمة جدة مشاورات بشأن التعاون الإقليمي

2022/07/19 | 05:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، جهود العراق ودوره "البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة".

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