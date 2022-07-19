"معظم الرجال يحسنون السباحة".. مصرع 18 امرأة غرقا في زفاف باكستاني

2022/07/19 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الباكستانية أن مركبا على متنه 100 شخص من نفس العائلة كانوا متوجهين إلى حفل زفاف غرق في نهر السند، الإثنين، مما أسفر عن مصرع 18 امرأة على الأقل في حين لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

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