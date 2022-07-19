ألاتشاتي: اكتشف

2022/07/19 | 08:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسير فرقة موسيقية في شارع مرصوف بالحصى على وقع الموسيقى التركية التي تُعزف، فيقف أهالي البلدة ويصفقون، ويرقص السياح في ساحة ألاتشاتي الرئيسية.

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