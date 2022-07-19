سرقة مجوهرات بملايين الدولارات من شاحنة مصفحة في كاليفورنيا

2022/07/19 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت السلطات الأميركية إن مجوهرات وأحجارا كريمة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات مملوكة لعارضين في معرض للبيع بالتجزئة في ولاية كاليفورنيا سُرقت من شاحنة مدرعة كانت تسير شمال لوس انجليس الأسبوع الماضي.وقالت براندي سوانسون، مديرة المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يستضيف معارض البيع بالتجزئة في مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إن […]

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