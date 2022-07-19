رئيسي يستقبل اردوغان في طهران

2022/07/19 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقام الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء مراسم استقبال رسمية لنظيره التركي رجب طيب اردوغان.واقيمت مراسم الاستقبال الرسمية في مجمع سعد آباد الثقافي بطهران.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وصل مساء الإثنين إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الايراني والروسي بشأن محادثات استانا بشأن تعزيز ارساء السلام في سوريا.[…]

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