حقيقة فيديو الطائرة التي

2022/07/19 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه لطائرة تنشر حديثا غازا ساما للتسبب بارتفاع درجات الحرارة في حوض المتوسط.إلا أن الفيديو منشور عام 2017 ويظهر في الحقيقة أبخرة تخرج بشكل اعتيادي من كل الطائرات لكنها تظهر على شكل خطوط عند ارتفاعات معينة وفي ظل نسبة رطوبة محددة، بحسب ما أكد خبراء لفرانس برس.

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