2022/07/19 | 10:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق: ثمة من يرفض أي عمل لأنه يحصل على مليوني دينار شهريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/19 | 10:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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