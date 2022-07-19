الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام المقبلة

2022/07/19 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء، فيما أشارت إلى أن رياحا تتسبب بتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية.وذكرت الهيئة إلى أن “درجات الحرارة في البصرة […]

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