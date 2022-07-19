سماء مُغبرة وانخفاض في الحرارة.. إيضاح مفصل بطقس العراق لليومين المقبلين

2022/07/19 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة.

يتبع..

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