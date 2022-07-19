دعوات لإعلان حالة الطوارئ في محافظة عراقية

2022/07/19 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دعا رئيس لجنة الزراعة النيابية السابق فرات التميمي، اليوم الثلاثاء، الى اعلان حالة الطوارى في ديالى.

وقال التميمي لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى دخلت فعليا منعطفا خطيرا وحرجا للغاية في ظل تفاقم ازمة الجفاف التي تضرب اكثر من 60% من مناطقها وخاصة التي تمثل اهم موارد القطاع الزراعي".

وأضاف التميمي، أن "ما يحدث الان حذرنا منه قبل 4 سنوات لكن للاسف لم تكن هناك اذان صاغية بالاضافة الى الاهمال الحكومي المتراكم لملف ديالى في ملف المياه"، داعياً الى "اعلان حالة الطوارى في محافظة تقترب بوتيرة متسارعة من كارثة سيكون له تداعيات خطيرة جدا".

وأشار الى أن "الاسوء لم ياتي بعد لأننا ندرك تداعيات ما يحصل وتأثيراته على الارض" مؤكداً بأن "وضع ديالى يحتاج الى رؤية شاملة لانقاذ محافظة زراعية من هاوية خطيرة جدا قد تؤدي الى عواقب لايحمد عقباها".

وحذر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي، في وقت سابق عبر (بغداد اليوم)، من هلاك أكثر من 10 آلاف دونم من البساتين في بعقوبة وأطرافها بسبب شح المياه وانعدامها، داعياً الى اجتماع للجهات المعنية في المحافظة لإيقاف التجاوزات على النهر المغذي لهذه البساتين.

وأجبرت أزمة الجفاف في ديالى، منذ ثلاث سنوات الجهات المختصة بملف المياه على تقنين استخدامها وحصرها للشرب وإرواء البساتين في عموم المناطق، وإلغاء الخطط الزراعية بكاملها لتجاوز أزمة المياه المتفاقمة.

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