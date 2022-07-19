شرطة آثار ذي قار تمنع اعمالاً مدنية قرب موقع اثاري شمالي المحافظة

2022/07/19 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها اجراءات أمنية لمنع اية اعمال مدنية لمجمع سكني قرب موقع اثاري شمالي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "شرطة الاثار نفذت اجراءات امنية لمنع اعمال مدنية قرب موقع الفوازي عند مدخل المحافظة الشمالي والذي قد يسبب باضرار بالموقع".

وأضافت، ان "الجهات المنفذة لاحد الاعمال المدينة عليها ان تستحصل الموافقات الرسمية من قبل دائرة الاثار لضمان عدم الإضرار بالموقع".

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