توقف الرحلات الجوية بأكبر قاعدة بريطانية بعد ذوبان المدرج بسبب الحرارة

2022/07/19 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​متابعة - واعأوقف سلاح الجو الملكي البريطاني الرحلات الجوية من وإلى أكبر قاعدة جوية له بعد "ذوبان" المدرج جراء شدة الحرارة.وقال متحدث رسمي إن "سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة "بريز نورتون" في "أوكسفوردشاير" اضطر إلى تحويل حركة المرور إلى المطارات الأخرى بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة".وأكد سلاح الجو الملكي في بيان أنه تم إرسال الرحلات الجوية إلى مكان آخر حيث لم يتمكنوا من الإقلاع بأمان من "بريز نورتون".وأشارت القوات الجوية إلى أن عمليات التحويل لم تتدخل في الأعمال العسكرية.وأضاف البيان: "خلال هذه الفترة من درجات الحرارة القصوى، تظل سلامة الطيران على رأس أولويات سلاح الجو الملكي البريطاني، لذلك تستخدم الطائرات مطارات بديلة بما يتماشى مع خطة راسخة منذ فترة طويلة..هذا يعني أنه لا يوجد تأثير على عمليات سلاح الجو الملكي".وتقع "بريز نورتون" في منطقة بريطانية في حالة تأهب أحمر بسبب درجات الحرارة الشديدة وعادة ما يعمل المدرج في القاعدة على مدار الساعة وهو البوابة الرئيسية لبريطانيا للنقل الجوي الدفاعي.المصدر: وكالات

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