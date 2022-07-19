2022/07/19 | 10:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: احتل العراق المركز الثالث من بين 91 بلدا تستورد الفستق الحلبي من تركيا.وقالت...

ظهرت المقالة العراق ثالثا في استيراد الفستق الحلبي من تركيا أولاً على المسلة.

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