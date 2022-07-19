يلجأ إليها بعض أفضل اللاعبين بالعالم.. ما سر هذه الشاحنة في بطولات الغولف؟

2022/07/19 | 11:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "العامل الجيد لا يلوم أدواته أبدًا"..قول مأثور قديم، لكن ما مدى صحته في لعبة الغولف الحديثة؟ تمثّل الرياضة صناعة تدر مليار دولار هذه الأيام.ومع وجود الكثير من المنافسة، لا يترك اللاعبون ومصنّعو المضارب شيئًا للصدفة في سعيهم لتحقيق المكاسب الهامشية.

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