2022/07/19 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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