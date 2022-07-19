انتحار منتسب أمني بإطلاق النار على نفسه غربي بغداد - عاجل

2022/07/19 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإنتحار منتسب أمني بإطلاق النار على نفسه غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في وزارة الداخلية انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي باتجاه البطن ضمن قضاء ابي غريب".واضاف المصدر، أن "المنتسب يعمل في مديرية الـ K9 المقر العام في بغداد".

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