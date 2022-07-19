مستشار الكاظمي: فكرة تحويل 4 وزارات لنظام التمويل الذاتي يحتاج لتعديل قانوني

2022/07/19 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكرة تحويل 4 وزارات إلى سياق يُشبه إلى حد ما التمويل الذاتي.

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