صفقة جديدة للأنيق في ميركاتو الصيف

2022/07/19 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الطلبة الرياضي، تعاقده مع لاعب جديد في الانتقالات الصيفية الحالية.وذكر النادي في بيان أن “اللاعب علي نوري، يوقع رسمياً على كشوفات الانيق”.وسبق أن أعلن النادي تعاقده مع اللاعب مهدي حميد أمس الاثنين.وأيضاً أعلن النادي تجديد عقد حارس مرماه دلوفان مهدي.انتهى/ 25 ل

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