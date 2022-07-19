بعد تسريبات المالكي .. حزب الدعوة يؤكد: نحن أبناء الصدرين ولن ننجر الى صراعات جانبية تبعدنا عن أهدافنا الإسلامية

2022/07/19 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب الدعوة الإسلامية انه من اتباع “الشهيد محمد باقر الصدر”، مبينا انه لا تهمه المناكفات ولا يكترث للفتن.وذكر الحزب في بيان ردّ خلاله على الاتهامات الموجهة اليه ان “همنا بناء دولة المؤسسات، وفرض الأمن والقانون، وخدمة العباد والبلاد … Readmore

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