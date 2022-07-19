بعد التسجيلات الصوتية .. الصدر يطالب المالكي باعتزال السياسة أو تسليم نفسه للقضاء

2022/07/19 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي باعتزال الحياة السياسية وتسليم نفسه الى القضاء.جاء ذلك في تغريدة على موقع تويتر، رد خلالها زعيم التيار الصدري على التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون وقال … Readmore

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