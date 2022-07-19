تصدر بحدود (500) اجازة سوق وسنوية يوميا.. مدير مرور كربلاء: لدينا نقص حاد في الملاك ومنذ (15) سنة لم يعين شرطي واحد

2022/07/19 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مرور كربلاء المقدسة،

الثلاثاء، عن النقص الحاد في عدد منتسبي

المديرية قياسا بحجم الواجبات المكلفين

بها يوميا في محافظة تشهد عشرات

الزيارات المليونية سنويا، مؤكدا انه

ومنذ خمسة عشر عاما لم يعين

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