مسؤول محلي يتحدث عن انجاز جسر الهندية الثالث في قضاء طوريج

2022/07/19 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائمقام قضاء الهندية في كربلاء

المقدسة عن ادارج مشروع جسر الهندية

الثالث ضمن خطة الدعم الطارئ للعمل به

لأجل فك الاختناقات المرورية بشكلٍ

كبير في القضاء

وقال منتظر الشافعي لوكالة نون الخبرية

الح

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