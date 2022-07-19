مصر.. عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع جنوب البلاد

2022/07/19 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات المصرية إن 22 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون في حادث تصادم لحافلة ركاب، الثلاثاء، بالقرب من محافظة المنيا جنوب مصر.

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