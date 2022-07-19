2022/07/19 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، اليوم الثلاثاء، توقيع بلاده على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن محرابيان قوله، وتابعتها (بغداد اليوم)،، ان "التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية التي أدت الى نتائج مشرقة لايران".

وأضاف أن "إيران تُعد اكبر مصدر لانتاج وتوزيع الكهرباء بين دول غرب آسيا وكانت أقوى الدول في هذا الحقل بين الدول المذكورة رغم بطء مسيرة تطوير صناعة الكهرباء خلال الأعوام الماضية".

واعتبر الوزير "ايران البلد الاعلى في مجال الكهرباء بين دول غرب آسيا، قائلا: ان قدرة ايران في هذا المجال لاتختص بالمحطات الكهربائية، بل انها اصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي حيث أنها تنوي تصدير انواع الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء ايضا".

ويوم امس أكد وزير الكهرباء العراقي وكالة، عادل كريم، أن طول خط الربط الكهربائي مع السعودية يبلغ 300 كيلو متر، مشيراً إلى أن "الربط الكهربائي مع دول الخليج لن يحل 5% من مشاكل العراق في مجال الطاقة".

وقال كريم، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إنه "يحتاج العراق في المرحلة الحالية إلى ما بين 14-15 ألف ميغا واط إضافي من الطاقة الكهربائية".

وعن مشروع الربط الكهربائي أشار إلى أنه "في المرحلة الأولى سنحصل على 500 ميغا واط عبر خطين لنقل الطاقة من السعودية، وطول الخط يبلغ 300 كيلو متر".

ونوه وزير الكهرباء العراقي إلى أنه "نعمل منذ أكثر من 4 سنوات على مشروع الربط الكهربائي مع السعودية"، مؤكداً أن "العراق يريد ربط شبكة الكهرباء بشبكات كهرباء دول المنطقة".

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية طويلة الأمد لتجهيز العراق بالكهرباء من ايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية طويلة الأمد لتجهيز العراق بالكهرباء من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).