النجف تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير

2022/07/19 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفاعلنت مديرية شرطة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير دون أي حادث يذكر مع توفير الحماية لملايين الزوار.وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "شرطة النجف تتقدم بشكرها وتقديرها الكبير لمحافظ النجف ماجد الوائلي ولجميع الأجهزة الأمنية من الضباط والمنتسبين، وتشكر جهازي المخابرات والامن الوطني ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب والاستخبارات العسكرية وحرس حدود المنطقة الخامسة ومديرية امن الافراد والدفاع المدني ومديرية مرور وفرقة الامام علي عليه السلام القتالية وهيأة الحشد فرقة الامام علي (ع) وامن الحشد .وشكر لجميع التشكيلات الامنية الساندة التي وصلت للمحافظة من وزارة الداخلية وشرطة المحافظات ومكافحة المتفجرات وكذلك شكر للجيش العراقي وجنوده الابطال من طيران الجيش الذين شاركوا بخطة عيد الغدير الأغـر".واضاف: "نقدم خالص شكرنا للعتبة العلوية المقدسة وجميع المزارات الشريفة ودوائر الدولة والمواطنين من أبناء المحافظة الذين كان لهم دورا كبيرا في نجاح الخطة الأمنية والتي اتسمت بمرونة وانسيابية عالية دون أي قطع امني في المحافظة وتامين المدينة القديمة ومسجد الكوفة والمزارات الملحقة به ومقبرة وادي السلام وجميع المزارات الشريفة التي قصدها الزوار".

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