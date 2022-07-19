2022/07/19 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء ،أن إيران في صدد تحضير الوثائق اللازمة للانضمام إلى منظمة شنغهاي.وأوضح كاظم جلالي أن “روسيا وإيران تبادلتا الوفود السياسية والاقتصادية بشكل واسع منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جلالي يؤكد: إيران تحضر الوثائق اللازمة للانضمام الى منظمة “شنغهاي” المركز الخبري الوطني.

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