2022/07/19 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من مقر نقابة الفنانيين تشييع جثمان الفنان الراحل محسن فرحان..



صور المركز الخبري الوطني.

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