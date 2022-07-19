2022/07/19 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض صناعة الدواجن الى خسارة كبيرة خلال الأشهر الماضية، فيما أشار الى فقدان أكثر من 3000 مشروع.

وقال الخفاجي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "موضوع تهريب الدواجن عرض إمام مجلس الوزراء، حيث إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مهتم شخصياً بالموضوع"، مبيناً أن "صناعة الدواجن تعرضت الى خسارة كبيرة خلال الأشهر الماضية".

وأكد "فقدان أكثر من 3000 مشروع نتيجة التهريب وإغراق السوق بالسلع المستوردة التي جاءت عبر الدول المجاورة".

وأشار إلى أن "أسعار البيض كانت تباع في الأسواق العراقية أقل بكثير من الأسعار في المدن التي يتم التهريب منها"، مشدداً على ضرورة "منع التهريب للسيطرة على عملية الإنتاج".

واقترحت وزارة الزراعة، في وقت سابق، حلولاً لمنع دخول الدواجن المهربة الى العراق، فيما أكدت دعمها لحماية هذا القطاع.

وبينت أن دخول الدواجن المهربة، يتطلب أولاً تدخل وزارة الزراعة مع الجهات الأمنية، لوقف تدفق المنتجات الزراعية المهربة، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، ومتابعة الأسواق المحلية، من أجل دعم المنتج المحلي، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يحدد عاملين أديا لخسارة مشاريع الدواجن) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يحدد عاملين أديا لخسارة مشاريع الدواجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).