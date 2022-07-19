تقرير: العراقيون أنفقوا 6 ملايين دولار على شراء الفستق الحلبي من تركيا في 6 أشهر

2022/07/19 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية تصدير جنوب شرق الأناضول التركية، يوم الثلاثاء، ان العراق أحتل المرتبة الثالثة من بين 91 بلداً صدرت إليها تركيا الفستق الحلبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الجمعية في تقرير ، إن "تركيا صدرت 12 الف و258 طنا من الفستق الحلبي الى 91 بلدا بقيمة بلغت 111 مليونا و456 الف دولار للفترة من كانون الثاني الى حزيران من العام الحالي 2022، مرتفعا 30% عن العام الماضي الذي بلغت فيه الصادرات 8 آلاف و258 طنا بقيمة بلغت 85 مليون دولار من نفس الفترة من العام الماضي 2021".



وفقا لشفق نيوز.

واضافت ان "المانيا كانت البلد الأكثر تصدير اليها للفستق الحلبي خلال الفترة من كانون الثاني الى حزيران 2022 و بقيمة بلغت 17 مليون دولار، تليها قيرغيزستان ثانيا وبقيمة 9 ملايين ومن ثم جاء العراق ثالثا وبقيمة بلغت 6 ملايين دولار".

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