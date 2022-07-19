كم تبلغ استثمارات دول الخليج بالسندات الأمريكية بنهاية مايو 2022؟

2022/07/19 | 12:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.73%، على أساس شهري في نهاية مايو الماضي، إلى 212.52 مليار دولار من 216.27 مليار دولار بنهاية أبريل 2022.وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة …

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