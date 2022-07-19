صاحب روائع سعدون جابر وحسين نعمة وغيرهما.. وفاة شيخ الملحنين العراقيين محسن فرحان

2022/07/19 | 12:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الملحن العراقي محسن فرحان مساء أمس في أحد مستشفيات بغداد عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.ويعد فرحان من أبرز ملحني الأغنية العراقية إذ صاغ كثيرا من الروائع لسعدون جابر وحسين نعمة وغيرهما.

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