نيويورك تايمز: ايران تدرب القوات الروسية على طرق استخدام المسيّرات

2022/07/19 | 13:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشرت صحيفة نيويورك تايمز،07/19/2022، تقريرا لكل من إريك شميدت وتوماس غيبسون- نيف وجون قالوا...

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