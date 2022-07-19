كردستان تصدر 15 مليون برميل نفط بايرادات ملياري دولار في الشهر

2022/07/19 | 13:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت شركة تتبع السفن العالمية (tankertrackers)، 07/19/2022، ان اقليم كردستان صدّر خلال حزيران الماضي...

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