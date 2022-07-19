أردوغان يلتقي خامنئي ورئيسي بعد وصوله إلى إيران لحضور القمة الثلاثية

2022/07/19 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية، طهران، لحضور قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي والإيراني

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