الاتحاد الوطني الكردستاني يكشف مخرجات اجتماع طالباني وفؤاد حسين.. تعرف عليها

2022/07/19 | 13:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الثلاثاء , ان الاجتماع الذي عقده القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين ورئيس الاتحاد باقل الطالباني مهد لعقد اجتماع على مستو رفيع للحزبين لحسم ازمة رئاسة الجمهورية.

وقال السورجي ان ” المياه الراكدة بين الحزبين الكرديين بدأت تتحرك وذلك من خلال عقد لقاء مباشر بين رئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني والقيادي في الحزب الديمقراطي فؤاد حسين يوم امس ” .

وأضاف ان “الاجتماع مهد لعقد اجتماع على مستوى رفيع للمكتبيين السياسيين لليكتي والبارتي لحسم ازمة الاتفاق على رئيس الجمهورية” , مؤكدا ان ” الاجتماع سيعقد قبل الخميس المقبل ” .

وأشار السورجي الى ان “اجتماع الطالباني وحسين لم يتحدث بعمق بشان ازمة رئاسة الجمهورية”.

يذكر ان وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فؤاد حسين عقد امس الاثنين اجتماعاً في السليمانية مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لبحث ملف منصب رئاسة الجمهورية.

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