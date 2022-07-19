فككت شبكات مرتبطة بالامارات.. الداخلية: مهربون سعوديون يدخلون المخدرات للعراق عبر “الدرون”

2022/07/19 | 13:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن تفكيك شبكات للمتاجرة بالمخدرات مرتبطة بشخصيات في السعودية والامارات، فيما اشارت الى ان مهربين من السعودية يحاولون ادخال المخدرات للعراق عبر طائرات درون.

وقال مدير عام مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة اللواء مازن كامل منصور القريشي إنه “خلال زيارتنا الأخيرة للسعودية حصلنا على معلومات كثيرة حول الأشخاص المتورطين بتهريب المخدرات عبر الحدود مع العراق وبلدان الخليج ، ما أدى إلى تفكيك شبكات تتواصل مع أشخاص في السعودية والإمارات”.

وأضاف القريشي، “كما ساهم تعاوننا مع الأردن في تفكيك شبكة يترأسها عراقي امتلك 13 كيلوغراماً من المخدرات واعترف بعد اعتقاله بتعاونه مع شخص في بغداد تعقبنا رقم هاتفه وحددنا موقعه وأوقفناه في مدينة سامراء بعد ملاحقة استمرت 20 يوماً، قبل أن يقرّ بارتباطه بشبكة دولية”.

وكشف مدير مكافحة المخدرات عن “معلومات عن محاولة مهربين من السعودية إدخال مخدرات إلى العراق عبر طائرات “درون” علماً أنّ حدودنا المشتركة مع السعودية تمتد على مسافة أكثر من 800 كيلومتر”.

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