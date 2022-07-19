إحصائية بعدد إصابات الحوادث في العراق لعام 2021

2022/07/19 | 13:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفئة الأكثر تعرضاً للإصابات المميتة وغير المميتة هي من (20 – 40 ) عاماً".

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