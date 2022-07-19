خبير طاقة: الربط الكهربائي مع الخليج ابرة تخدير!

2022/07/19 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الخبير في مجال الطاقة غزوان العلوان، الثلاثاء أن مشروع الربط الكهربائي مع الخليج العربي سيحتاج الى 3 سنوات، واصفا المشروع بانه “ابرة تخذير”.وقال العلوان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” هناك العديد من نقاط الاستفهام حيال مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي من ناحية حجم الكلفة المالية وهل سيوثر على مشاريع وزارة […]

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