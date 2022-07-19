حركة عطاء: الاطار التنسيقي لا يفكر بالتمديد للكاظمي اطلاقاً

2022/07/19 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم حركة عطاء، حيدر التميمي، أن الاطار التنسيقي لا يفكر بالتمديد لولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي “اطلاقاً”، موضحاً أن الإطار التنسيقي ملتزم بالخروج بمرشح يحظى بمقبولية لدى جميع الشركاء السياسيين، وليس الأطراف المنضوية في الإطار وحدها.… Readmore

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