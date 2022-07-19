سفيرة روسيا في اندونيسيا: طابور طويل من وزراء خارجية الدول لمقابلة لافروف

2022/07/19 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سفيرة روسيا في إندونيسيا لودميلا فوروبيوفا، إنه لم يكن هناك حديث عن “عزلة” روسيا بالاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.وذكرت السفيرة، التي شاركت في الفعالية، أن وزراء خارجية مختلف الدول المشاركة في اللقاء، اصطفوا في طابور لمقابلة … Readmore

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