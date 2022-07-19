2022/07/19 | 14:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mvw9YpfGORc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثوابت الديمقراطي الكوردستاني في رئيس الجمهورية الجديد تصطدم بالصراع الشيعي - الشيعي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثوابت الديمقراطي الكوردستاني في رئيس الجمهورية الجديد تصطدم بالصراع الشيعي - الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).