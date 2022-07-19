2022/07/19 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي للرئيسين الايراني "رئيسي" والتركي "اردوغان" قبيل قمة طهران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7MWqx5EaLpI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي للرئيسين الايراني "رئيسي" والتركي "اردوغان" قبيل قمة طهران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي للرئيسين الايراني "رئيسي" والتركي "اردوغان" قبيل قمة طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).