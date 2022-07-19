Orisdi العراقية للتجارة الإلكترونية تحصل على استثمارات جديدة

2022/07/19 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قامت شركة Orisdi للتجارة الإلكترونية التي تتخذ من العراق مقراً لها، بجمع جولة استثمارية جديدة من ستة أرقام تضمنت مشاركة مستثمرين حاليين وجدد، وتم تسهيل الجولة من قبل شبكة المستثمرين الممولين العراقيين، والتي ساعدت في تعزيز النمو المستمر للأعمال التجارية والإمكانيات المتزايدة للتجارة الإلكترونية في العراق.

المستثمرون

وشهدت الجولة عودة المستثمرين الحاليين ، ومنهم قناة الشرقية ومحمد شيكلي وعمار شبر ونور صبري وكريم دنش وعمر الحنظل من مجموعة الحنظل الدولية، وبسام فلاح من إنوفست الشرق الأوسط، لتأكيد التزامهم تجاه الشركة، كما شهدت الجولة مشاركة مستثمرين جدد من بينهم محمد فريج وريا الزبيدي وغيرهم، حيث يعتبر فريج خبيرًا في مجال التكنولوجيا، وقد شغل مناصب قيادية في Ericsson و Lumentis و Transmode وشهد نجاحًا في عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام.

تجارة إلكترونية

أما عن Orisdi فهو متجر تجارة إلكترونية رائد متكامل في العراق، يوفر للمشترين تجربة تسوق مريحة لمجموعة واسعة من المنتجات، لإحداث ثورة في سوق التجزئة العراقي، وتركز منصة Orisdi على فئات متعددة، بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة والإلكترونيات وغيرها.

متجر متكامل

وعلق أحمد الكرملي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orisdi قائلاً: نخطط لمواصلة التركيز على فئاتنا كمتجر تجارة إلكترونية متكامل، وتقديم علامات تجارية أصلية فقط، كما أن الشركة تواصل كونها اللاعب الأكثر كفاءة في التجارة الإلكترونية في العراق، من حيث الوحدات الاقتصادية مقارنة بمنافسيها، من خلال التعلم المستمر وتحسين العمليات.

وأضاف الكرملي: لقد تمكنا من تجاوز إنجاز هام من خلال استكمال تسجيل الشركة في أسواق أبوظبي العالمية (ADGM)، وسيوفر هذا هيكلًا قانونيًا أكثر جاذبية للمشاريع الاستثمارية الإقليمية والدولية، التي تبحث عن التعرض لمستقبل التجارة الإلكترونية في العراق.

فرص الاندماج

وعلق محسن خير الدين جاريكا ، العضو المنتدب للاستثمارات في مجموعة الشرقية وعضو شبكة المستثمرين الممولين العراقيين: أعتقد أننا سنشهد قريبًا زيادة في فرص الاندماج والاستحواذ في سوق التجارة الإلكترونية العراقي كمشاريع مثل Orisdi ومنافسيها.

وأضاف محمد شيكلي، أحد المستثمرين الأوائل والعائدين في Orisdi: يسعدنا أن نرى الاهتمام المتزايد ومشاركة المستثمرين الإقليميين في العراق خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث يتمتع العراق بإمكانيات كبيرة كسوق تكنولوجي مع عدد السكان يصل إلى أكثر من 42 مليون نسمة.

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