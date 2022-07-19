العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17يوماُ بايرادات تتجاوز 6 مليارات دولار

2022/07/19 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت جداول حصلت عليها "الاقتصاد نيوز" أن العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17 يوماً، بايرادات تتجاوز 6 مليارات دولار.

وتبين الجداول أن مجموع الصادرات خلال 17 يوما بلغ 54.984.607 برميل التي حققت ايرادات بـ 6.294.138.047 دولار.

وكان معدل التصدير اليومي 3.234.389 وبايرادات بلغت 367.596.355.

وباع العراق نفطه بمتوسط سعر 113.65 دولار للبرميل الواحد.

وجاءت الهند والصين ومصر في مقدمة البلدان المستوردة للنفط العراقي كما يظهر الجدول أدناه:

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